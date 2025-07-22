Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду
22-23 липня відбуваються перші матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, київське "Динамо" зустрічається з мальтійським "Хамрун Спартанс"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Єдиний представник України у головному єврокубковому турнірі в сезоні 2025/2026 "Динамо" сперечається за потрапляння на 3-й відбірковий етап з мальтійським "Хамрун Спартанс". Переможець пари там зіграє із сильнішим у протистоянні між ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва та кіпрським "Пафосом".
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд. Перші матчі
22 липня
КуПС (Фінляндія) - "Кайрат" (Казахстан) 2:0
Голи: Туре, 49, Оксанен, 71
19:00 "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - ""Црвена Звезда" (Сербія)
19:00 "Ноах" (Вірменія) - "Ференцварош" (Угорщина)
20:00 "Вікторія" (Чехія) - "Серветт" (Швейцарія)
20:00 "Копенгаген" (Данія) - "Дріта" (Косово)
20:00 "Пафос" (Кіпр) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)
20:00 РФС (Латвія) - "Мальме" (Швеція)
20:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Динамо" (Україна)
21:00 "Шкендія" (Македонія) - "Стяуа" (Румунія)
21:15 "Слован" (Чехія) - "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина)
21:30 "Лех" (Польща) - "Брейдаблік" (Ісландія)
21:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Панатінаїкос" (Греція)
21:45 "Рієка" (Хорватія) - "Лудогорець" (Болгарія)
23 липня
20:00 "Бранн" (Норвегія) - "Зальцбург" (Австрія)
21:45 "Шелбурн" (Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан)
Повторні матчі відбудуться 29-30 липня
- У понеділок, 21 липня, відбулося жеребкування третього раунду Ліги Європи, потенційним суперником "Шахтаря" став невдаха пари "Рейнджерс" – "Панатінаїкос".
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