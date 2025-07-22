Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Єдиний представник України у головному єврокубковому турнірі в сезоні 2025/2026 "Динамо" сперечається за потрапляння на 3-й відбірковий етап з мальтійським "Хамрун Спартанс". Переможець пари там зіграє із сильнішим у протистоянні між ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва та кіпрським "Пафосом".

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд. Перші матчі

22 липня

КуПС (Фінляндія) - "Кайрат" (Казахстан) 2:0

Голи: Туре, 49, Оксанен, 71

19:00 "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - ""Црвена Звезда" (Сербія)

19:00 "Ноах" (Вірменія) - "Ференцварош" (Угорщина)

20:00 "Вікторія" (Чехія) - "Серветт" (Швейцарія)

20:00 "Копенгаген" (Данія) - "Дріта" (Косово)

20:00 "Пафос" (Кіпр) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)

20:00 РФС (Латвія) - "Мальме" (Швеція)

20:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Динамо" (Україна)

21:00 "Шкендія" (Македонія) - "Стяуа" (Румунія)

21:15 "Слован" (Чехія) - "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина)

21:30 "Лех" (Польща) - "Брейдаблік" (Ісландія)

21:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Панатінаїкос" (Греція)

21:45 "Рієка" (Хорватія) - "Лудогорець" (Болгарія)

23 липня

20:00 "Бранн" (Норвегія) - "Зальцбург" (Австрія)

21:45 "Шелбурн" (Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан)

Повторні матчі відбудуться 29-30 липня