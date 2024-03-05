Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу
Із 3 до 13 березня відбуваються повторні матчі першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
5 березня
22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Лаціо" (Італія)
Перша гра - 0:1
22:00 "Реал Сосьєдад" - ПСЖ (Франція)
Перша гра - 0:2
6 березня
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія)
Перша гар - 3:1
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Лейпциг" (Німеччина)
Перша гра - 1:0
12 березня
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)
Перша гра - 1:1
22:00 "Арсенал" (Англія) - "Порту" (Португалія)
Перша гра - 0:1
13 березня
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Інтер" (Італія)
Перша гра - 0:1
22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСВ (Нідерланди)
Перша гра - 1:1
Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" завдав поразки у гостях данському "Копенгагену" - 3:1.
14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".
20 лютого "Інтер" здолав у Мілані "Атлетико", а ПСВ у Ейндховені зіграв унічию з "Борусією" з Дортмунду.
21 лютого "Барселона" у гостях не впоралася з "Наполі", а "Порту" вдома перевершив "Арсенал".
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