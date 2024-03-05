Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторні матчі

5 березня

22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Лаціо" (Італія)

Перша гра - 0:1

22:00 "Реал Сосьєдад" - ПСЖ (Франція)

Перша гра - 0:2

6 березня

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія)

Перша гар - 3:1

22:00 "Реал" (Іспанія) - "Лейпциг" (Німеччина)

Перша гра - 1:0

12 березня

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)

Перша гра - 1:1

22:00 "Арсенал" (Англія) - "Порту" (Португалія)

Перша гра - 0:1

13 березня

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Інтер" (Італія)

Перша гра - 0:1

22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСВ (Нідерланди)

Перша гра - 1:1

Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" завдав поразки у гостях данському "Копенгагену" - 3:1.

14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".

20 лютого "Інтер" здолав у Мілані "Атлетико", а ПСВ у Ейндховені зіграв унічию з "Борусією" з Дортмунду.

21 лютого "Барселона" у гостях не впоралася з "Наполі", а "Порту" вдома перевершив "Арсенал".