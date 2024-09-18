Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 17 вересня
У вівторок, 17 вересня, стартував основний раунд нового сезону Ліги чемпіонів
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Ліга чемпіонів
1-й тур
17 вересня
"Ювентус" (Італія) - ПСВ (Нідерланди) 3:1
Голи: Їлдіз, 21, Маккенні, 27, Гонсалес, 52 - Сайбарі, 90+3
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Астон Вілла" (Англія) 0:3
Голи: Тілеманс, 27, Ремзі, 38, Онана, 86
"Спортинг" (Португалія) - "Лілль" (Франція) 2:0
Голи: Дьокереш, 38, Дебаст, 65
"Реал" (Іспанія) - "Штутгарт" (Німеччина) 3:1
Голи: Мбаппе, 46, Рюдігер, 83, Ендрік, 90+5 - Ундав, 68
"Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 9:2
Голи: Кейн, 19 (пен.), 57, 73 (пен.), 78 (пен.), Геррейро, 33, Олісе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 - Петкович, 49, Огівара, 50
"Мілан" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:3
Голи: Пулісік, 3 - Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослай, 67
Оновлений формат Ліги чемпіонів
Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".
Перший матч "гірники" проведуть вже 18 вересня. Суперник - італійська "Болонья".
В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
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