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Головна Футбол Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 жовтня

Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 жовтня

Дмитро Марценишин
1 жовтня, 2024 вiвторок
13:22
Футбол Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ

У вівторок, 1 жовтня, відбудуться дев'ять матчів 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів: англійський "Арсенал" прийматиме французький ПСЖ

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками. 

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Ліга чемпіонів

Основний раунд

2-й тур

1 жовтня   

19:45 "Зальцбург" (Австрія) - "Брест" (Франція) 

19:45 "Штутгарт" (Німеччина) - "Спарта" (Чехія)

22:00 "Арсенал" (Англія) - ПСЖ (Франція)

22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Мілан" (Італія)

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Селтік" (Шотландія)

22:00 "Інтер" (Італія) - "Црвена Звезда" (Сербія) 

22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Спортинг" (Португалія)  

Трансляції усіх матчів ігрового дня доступні на Megogo 

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України 2 жовтня у німецькому Гельзенкірхені зустрічатимуться з італійською "Аталантою". 

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), англійського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Інтер
Барселона
Мілан
Боруссія Дортмунд
ПСЖ
Байєр
Результати футбольних матчів
ФК Арсенал Лондон
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