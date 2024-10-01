Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 жовтня
У вівторок, 1 жовтня, відбудуться дев'ять матчів 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів: англійський "Арсенал" прийматиме французький ПСЖ
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
Ліга чемпіонів
Основний раунд
2-й тур
1 жовтня
19:45 "Зальцбург" (Австрія) - "Брест" (Франція)
19:45 "Штутгарт" (Німеччина) - "Спарта" (Чехія)
22:00 "Арсенал" (Англія) - ПСЖ (Франція)
22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Мілан" (Італія)
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Селтік" (Шотландія)
22:00 "Інтер" (Італія) - "Црвена Звезда" (Сербія)
22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Спортинг" (Португалія)
Трансляції усіх матчів ігрового дня доступні на Megogo
Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"
Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України 2 жовтня у німецькому Гельзенкірхені зустрічатимуться з італійською "Аталантою".
У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), англійського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.72Продаж 46.4
- Актуальне
- Важливе