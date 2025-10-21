Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 3-го туру
21-22 жовтня у 3-му турі основного раунду Ліги чемпіонів "Реал" приймає в Мадриді "Ювентус", ПСЖ грає у Леверкузені з "Баєром", а "Бенфіка" - в Англії з "Ньюкаслом"
Про це повідомляє УЄФА.
Наживо усі матчі ЛЧ транслює платформа Megogo. У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів удруге проходить за новим форматом. На основному раунді 36 клубів проводять по 8 матчів з різними за рейтингом командами. Вісімка найсильніших у загальній турнірній таблиці напряму виходить до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли 9-24 позиції, сперечатимуться за право зіграти там у стикових матчах.
Ліга чемпіонів
Основний раунд. 3-й тур
21 жовтня
19:45 "Барселона" (Іспанія) - "Олімпіакос" (Греція)
19:45 "Кайрат" (Казахстан) - "Пафос" (Кіпр)
22:00 "Баєр" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)
22:00 "Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
22:00 "Уніон" (Бельгія) - "Інтер" (Італія)
22:00 "Копенгаген" (Данія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)
22:00 "Арсенал" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія)
22:00 "Ньюкасл" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія)
22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Наполі" (Італія)
22 жовтня
19:45 "Галатасарай" (Туреччина) - "Буде Глімт" (Норвегія)
19:45 "Атлетик" (Іспанія) - "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Брюгге" (Бельгія)
22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія)
22:00 "Челсі" (Англія) - "Аякс" (Нідерланди)
22:00 "Аталанта" (Італія) - "Славія" (Чехія)
22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Марсель" (Франція)
22:00 "Монако" (Франція) - "Тоттенгем" (Англія)
Представники України у Лізі чемпіонів 2025/26
В нинішньому сезоні на основному раунді ЛЧ вперше за 20 років не виступає жоден український клуб. Київське "Динамо" вибуло з турніру в третьому кваліфікаційному раунді, де поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).
Водночас у головному єврокубку виступають українські футболісти: Анатолій Трубін та Георгій Судаков грають за португальську "Бенфіку", Андрій Лунін - за іспанський "Реал", Ілля Забарний - за французький ПСЖ, Роман Яремчук - за грецький "Олімпіакос", а Олексій Кащук - за азербайджанський "Карабах".
