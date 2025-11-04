Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4-го туру
4-5 листопада відбуваються матчі 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів: ПСЖ приймає "Баварію", "Ліверпуль" - "Реал", "Олімпіакос" - ПСВ, а "Бенфіка" - "Баєр"
Про це повідомляє УЄФА.
Усі матчі єврокубків транслює платформа Megogo.
У нинішньому сезоні ЛЧ удруге проходить за новим форматом. На основному раунді 36 клубів проводять по 8 матчів з різними за рейтингом командами. Вісімка найсильніших у загальній турнірній таблиці напряму виходить до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли 9-24 позиції, сперечатимуться за право зіграти там у стикових матчах.
Ліга чемпіонів
4-й тур
4 листопада
19:45 "Славія" (Чехія) - "Арсенал" (Англія)
19:45 "Наполі" (Італія) - "Айнтрахт" (Німеччина)
22:00 ПСЖ (Франція) - "Баварія" (Німеччина)
22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія)
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Уніон" (Бельгія)
22:00 "Ювентус" (Італія) - "Спортинг" (Португалія)
22:00 "Олімпіакос" (Греція) - ПСВ (Нідерланди)
22:00 "Тоттенгем" (Англія) - "Копенгаген" (Данія)
22:00 "Буде Глімт" (Норвегія) - "Монако" (Франція)
5 листопада
19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Челсі" (Англія)
19:45 "Пафос" (Кіпр) - "Вільярреал" (Іспанія)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)
22:00 "Інтер" (Італія) - "Кайрат" (Казахстан)
22:00 "Брюгге" (Бельгія) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Баєр" (Німеччина)
22:00 "Марсель" (Франція) - "Аталанта" (Італія)
22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Галатасарай" (Туреччина)
22:00 "Ньюкасл" (Англія) - "Атлетик" (Іспанія)
Представники України у Лізі чемпіонів 2025/26
В нинішньому сезоні на основному раунді ЛЧ вперше за 20 років не виступає жоден український клуб. Київське "Динамо" вибуло з турніру в третьому кваліфікаційному раунді, де поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).
Водночас у головному єврокубку виступають українські футболісти: Анатолій Трубін та Георгій Судаков грають за португальську "Бенфіку", Андрій Лунін - за іспанський "Реал", Ілля Забарний - за французький ПСЖ, Роман Яремчук - за грецький "Олімпіакос", а Олексій Кащук - за азербайджанський "Карабах".
