Ліга конференцій: де та коли дивитись жеребкування стикових матчів
У пʼятницю, 20 грудня, пройде жеребкування стикових матчів Ліги конференцій
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Пряму путівку в 1/8 фіналу здобули лондонський "Челсі", португальська "Віторія", італійська "Фіорентина", віденський "Рапід", шведський "Юргорден", швейцарський "Лугано", польська "Легія" і бельгійський "Серкль Брюгге".
В стикових матчах зіграють "Ягеллонія", "Шемрок Роверс", АПОЕЛ, "Пафос", "Панатінаїкос", "Олімпія" Любляна, "Бетіс", "Гайденгайм", "Гент", "Копенгаген", "Вікінгур" Рейк’явік, "Борац Баня-Лука", "Целє", "Омонія", "Мольде" та "ТСЦ Бачка-Топола".
Жеребкування стикових матчів стартує о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на офіційному сайті УЄФА та медіасервісі Megogo.
- Перші матчі пройдуть 13 лютого, а повторні зустрічі 20 лютого 2025 року.
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