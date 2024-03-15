Ліга конференцій: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу
У п'ятницю, 15 березня, відбулося жеребкування чвертьфінального та півфінального раунду третього за статусом єврокубкового турніру - Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія). У процедурі брали участь "Вікторія" (Чехія), ПАОК (Греція), "Фенербахче" (Туреччина), "Фіорентина" (Італія), "Астон Вілла" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Лілль" (Франція) та "Олімпіакос" (Греція).
У підсумку сформувалися такі пари:
"Брюгге" - ПАОК
"Олімпіакос" - "Фенербахче"
"Астон Вілла" - "Лілль"
"Вікторія" - "Фіорентина"
У 1/2 фіналу сітка сформувалася таким чином:
"Астон Вілла"/ "Лілль" - "Олімпіакос" - "Фенербахче"
"Вікторія" - "Фіорентина" - "Брюгге" - ПАОК
Перші чвертьфінальні матчі відбудуться 11 квітня, повторні – 18 квітня. Півфінали - 2 та 9 травня. Фінал відбудеться 29 травня в Афінах, Греція.
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15 березня також відбулося жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
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