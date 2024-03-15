Відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналу Ліги Європи
У п'ятницю, 15 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі Ліги Європи зіграють англійські "Ліверпуль" і "Вест Гем", німецький "Байєр", французький "Марсель", португальська "Бенфіка", італійські "Аталанта", "Рома" та "Мілан".
Жеребкування було абсолютно сліпим. Кожен клуб міг отримати кожного в суперники.
Ліга Європи. Результати жеребкування 1/4 фіналу
"Мілан" - "Рома"
"Ліверпуль" - "Аталанта"
"Байєр" - "Вест Гем"
"Бенфіка" - "Марсель"
Сітка півфіналів Ліги Європи
"Бенфіка"/"Марсель" - "Ліверпуль"/"Аталанта"
"Мілан"/"Рома" - "Байєр"/"Вест Гем"
У фіналі господарями будуть переможці першого півфіналу.
Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 11 квітня, у відповідь - 18 квітня.
Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 2 травня, матчі-відповіді – 9 травня.
Фінал відбудеться 22 травня у Дубліні.
- У п'ятницю, 15 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги Чемпіонів
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