Відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі Ліги Європи зіграють англійські "Ліверпуль" і "Вест Гем", німецький "Байєр", французький "Марсель", португальська "Бенфіка", італійські "Аталанта", "Рома" та "Мілан".

Жеребкування було абсолютно сліпим. Кожен клуб міг отримати кожного в суперники.

Ліга Європи. Результати жеребкування 1/4 фіналу

"Мілан" - "Рома"

"Ліверпуль" - "Аталанта"

"Байєр" - "Вест Гем"

"Бенфіка" - "Марсель"

Сітка півфіналів Ліги Європи

"Бенфіка"/"Марсель" - "Ліверпуль"/"Аталанта"

"Мілан"/"Рома" - "Байєр"/"Вест Гем"

У фіналі господарями будуть переможці першого півфіналу.

Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 11 квітня, у відповідь - 18 квітня.

Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 2 травня, матчі-відповіді – 9 травня.

Фінал відбудеться 22 травня у Дубліні.