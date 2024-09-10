Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 10 вересня
У вівторок, 10 вересня, у 2-му турі Ліги націй Нідерланди грають з Німеччиною, Англія - з Фінляндією, а у матчі суперників збірної Україну зустрічаються Албанія та Грузія
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ліга націй
2-й тур
10 вересня
Ліга A
Група A3
21:45 Нідерланди - Німеччина
21:45 Угорщина - Боснія і Герцеговина
Ліга B
Група B1
21:45 Чехія - Україна
21:45 Албанія - Грузія
Група B2
21:45 Англія - Фінляндія
21:45 Ірландія - Греція
Ліга C
Група С4
19:00 Латвія - Фарерські острови
21:45 Північна Македонія - Вірменія
Ліга D
Група D2
21:45 Андорра - Мальта
Трансляції усіх матчів доступні на Megogo. Гру Чехія - Україна також покажуть наживо регіональні телеканали Суспільного.
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.
Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.
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