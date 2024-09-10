Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 10 вересня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ліга націй

2-й тур

10 вересня

Ліга A

Група A3

21:45 Нідерланди - Німеччина

21:45 Угорщина - Боснія і Герцеговина

Ліга B

Група B1

21:45 Чехія - Україна

21:45 Албанія - Грузія

Група B2

21:45 Англія - Фінляндія

21:45 Ірландія - Греція

Ліга C

Група С4

19:00 Латвія - Фарерські острови

21:45 Північна Македонія - Вірменія

Ліга D

Група D2

21:45 Андорра - Мальта

Трансляції усіх матчів доступні на Megogo. Гру Чехія - Україна також покажуть наживо регіональні телеканали Суспільного.

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.

Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.