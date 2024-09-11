Ліга націй: який вигляд має група збірної України після двох поразок поспіль
Збірна України з футболу перебуває на останній позиції у групі B1 після 2-х турів Ліги націй
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.
Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.
У 2-му турі Ліги націй Україна програла Чехії (2:3), а Грузія обіграла Албанію (1:0).
Після 2-х турів Україна перебуває на останній позиції у групі з 0 балами. Грузія захопила лідерство з 6 пунктами. Албанія і Чехія ділять 2-3 місця.
Фото: УЄФА
- Команда, яка в підсумку стане першою, вийде у Лігу A. Натомість аутсайдер квартету вилетить у Лігу C європейського футболу.
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