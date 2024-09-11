Ліга націй: який вигляд має група збірної України після двох поразок поспіль

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.

Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.

У 2-му турі Ліги націй Україна програла Чехії (2:3), а Грузія обіграла Албанію (1:0).

Після 2-х турів Україна перебуває на останній позиції у групі з 0 балами. Грузія захопила лідерство з 6 пунктами. Албанія і Чехія ділять 2-3 місця.

Фото: УЄФА