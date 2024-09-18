"Ліверпуль" здійснив камбек і переміг "Мілан" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч, який проходив у Мілані, закінчився програшем господарів з рахунком 1:3. Хоч "россонері" і змогли вийти вперед на 3-й хвилині (прим. - забив Крістіан Пулісік), але втримати перевагу не вдалось.

Голи Ібрагіма Конате, Вірджила ван Дейка та Домініка Собослая принесли "Ліверпулю" перемогу у першому матчі оновленої Ліги чемпіонів.

Важливий момент стався на 51-й хвилині. Травму отримав основний воротар "Мілана" Майк Меньян. Замість зіркового француза на поле вийшов 19-річний Лука Торріані. На той момент рахунок був 1:2.

Далі, у 2-му турі ЛЧ, на "Ліверпуль" чекає матч проти "Болоньї", а "Мілан" зустрінеться з леверкузенським "Байєром".

Ліга чемпіонів

1-й тур

17 вересня

"Мілан" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:3

Голи: Пулісік, 3 - Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослай, 67

Фото: Getty Images

Оновлений формат Ліги чемпіонів

Цього сезону Ліга чемпіонів пройде за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".

Перший матч "гірники" проведуть вже 18 вересня. Суперник - італійська "Болонья".

В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.