"Ліверпуль" здійснив камбек і переміг "Мілан" у Лізі чемпіонів
Ввечері вівторка, 17 вересня, англійський "Ліверпуль" обіграв італійський "Мілан" у 1-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Матч, який проходив у Мілані, закінчився програшем господарів з рахунком 1:3. Хоч "россонері" і змогли вийти вперед на 3-й хвилині (прим. - забив Крістіан Пулісік), але втримати перевагу не вдалось.
Голи Ібрагіма Конате, Вірджила ван Дейка та Домініка Собослая принесли "Ліверпулю" перемогу у першому матчі оновленої Ліги чемпіонів.
Важливий момент стався на 51-й хвилині. Травму отримав основний воротар "Мілана" Майк Меньян. Замість зіркового француза на поле вийшов 19-річний Лука Торріані. На той момент рахунок був 1:2.
Далі, у 2-му турі ЛЧ, на "Ліверпуль" чекає матч проти "Болоньї", а "Мілан" зустрінеться з леверкузенським "Байєром".
Ліга чемпіонів
1-й тур
17 вересня
"Мілан" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:3
Голи: Пулісік, 3 - Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослай, 67
Фото: Getty Images
Оновлений формат Ліги чемпіонів
Цього сезону Ліга чемпіонів пройде за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".
Перший матч "гірники" проведуть вже 18 вересня. Суперник - італійська "Болонья".
В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
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