Луческу у 79 років повернувся в збірну Румунії

Про це повідомляє пресслужба збірної Румунії з футболу.

Сьогодні, 6 серпня, відбулась офіційна презентація Мірчі Луческу як головного тренера національної команди Румунії. Сторони підписали контракт до 2026 року.

У 79 років фахівець повернувся до роботи у збірній Румунії після того, як покинув національну команду у XX столітті.

"Мені не потрібні ні гроші, ні створення певного іміджу, до роботи у збірній мене підштовхнули ті чудові моменти, які я пережив. Моє рішення було зумовлене винятково любов'ю до футболу. Я зроблю все, щоб успішно пройти кваліфікацію на ЧС", — сказав Луческу.

З 1981 по 1986 рік, коли Луческу вже тренував національну команду, він вивів збірну на Євро-1984. На рахунку фахівця 57 матчів на чолі Румунії. Він є рекордсменом за цим показником.

Відставка Мірчі Луческу з "Динамо"

У листопаді 2023 року донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку.

Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У сезоні 2022/23 кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.

Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.

З 2004-го до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009.