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Головна Футбол Лунін допоміг "Реалу" вийти до півфіналу Кубка Іспанії

Лунін допоміг "Реалу" вийти до півфіналу Кубка Іспанії

Дмитро Марценишин
6 лютого, 2025 четвер
05:45
Футбол Андрій Лунін у воротах "Реалу" в матчі Кубку Іспанії проти "Леганеса"

Український голкіпер Андрій Лунін зіграв за "Реал" у переможному чвертьфінальному матчі Кубка Іспанії проти "Леганеса"

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Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу"

Мадридці у гостьовій грі вже до 25 хвилини забили двічі - відзначилися Ендрік та Лука Модріч. "Леганес" наприкінці першого тайму скоротив відставання, коли Хуан Крус реалізував пенальті. На 69-й хвилині він зробив дубль та відновив рівновагу в рахунку. 

Перемогу "Реалу" в компенсований час приніс гол Гонсало. 

Загалом Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за мадридців 8 матчів в усіх турнірах та пропустив 12 м'ячів. 

Кубок Іспанії

1/4 фіналу

5 лютого 

"Леганес" - "Реал" 2:3

Голи: Крус, 39 (пен.), 59 - Модріч, 18, Ендрік, 25, Гонсало, 90+3

  • 17 січня у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Реал" з Луніним у воротах переміг "Сельту". 

 

Теги:
Новини
Спорт
Реал
Андрій Лунін
Лука Модріч
Результати футбольних матчів
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