Лунін допоміг "Реалу" вийти до півфіналу Кубка Іспанії
Український голкіпер Андрій Лунін зіграв за "Реал" у переможному чвертьфінальному матчі Кубка Іспанії проти "Леганеса"
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
Мадридці у гостьовій грі вже до 25 хвилини забили двічі - відзначилися Ендрік та Лука Модріч. "Леганес" наприкінці першого тайму скоротив відставання, коли Хуан Крус реалізував пенальті. На 69-й хвилині він зробив дубль та відновив рівновагу в рахунку.
Перемогу "Реалу" в компенсований час приніс гол Гонсало.
Загалом Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за мадридців 8 матчів в усіх турнірах та пропустив 12 м'ячів.
Кубок Іспанії
1/4 фіналу
5 лютого
"Леганес" - "Реал" 2:3
Голи: Крус, 39 (пен.), 59 - Модріч, 18, Ендрік, 25, Гонсало, 90+3
- 17 січня у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Реал" з Луніним у воротах переміг "Сельту".
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