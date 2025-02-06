Лунін допоміг "Реалу" вийти до півфіналу Кубка Іспанії

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

Мадридці у гостьовій грі вже до 25 хвилини забили двічі - відзначилися Ендрік та Лука Модріч. "Леганес" наприкінці першого тайму скоротив відставання, коли Хуан Крус реалізував пенальті. На 69-й хвилині він зробив дубль та відновив рівновагу в рахунку.

Перемогу "Реалу" в компенсований час приніс гол Гонсало.

Загалом Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за мадридців 8 матчів в усіх турнірах та пропустив 12 м'ячів.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу

5 лютого

"Леганес" - "Реал" 2:3

Голи: Крус, 39 (пен.), 59 - Модріч, 18, Ендрік, 25, Гонсало, 90+3