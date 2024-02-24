"Ман Сіті" переміг "Борнмут" Забарного та закріпив позиції у боротьбі за чемпіонство

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Борнмут" - "Манчестер Сіті" завершився мінімальною перемогою гостей. "Містяни" встановили перевагу на 24-й хвилині - голом відзначився Філ Фоден.

Український центрбек Ілля Забарний відіграв за "Борнмут" весь матч. FlashScore нагородив захисника оцінкою 6,2 - це третій показник серед всіх футболістів господарів.

У турнірній таблиці АПЛ "Борнмут" займає чотирнадцяту позицію. Відрив від зони вильоту - 28 очок.

"Манчестер Сіті" бореться за чемпіонство. Команда Хосепа Гвардіоли йде другою і відстає від "Ліверпуля" на 1 бал.

Англійська Прем'єр-ліга

26-й тур

24 лютого

"Борнмут" - "Манчестер Сіті" 0:1

Гол: Фоден, 24