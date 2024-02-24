"Ман Сіті" переміг "Борнмут" Забарного та закріпив позиції у боротьбі за чемпіонство
У 26-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" переміг "Борнмут"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Борнмут" - "Манчестер Сіті" завершився мінімальною перемогою гостей. "Містяни" встановили перевагу на 24-й хвилині - голом відзначився Філ Фоден.
Український центрбек Ілля Забарний відіграв за "Борнмут" весь матч. FlashScore нагородив захисника оцінкою 6,2 - це третій показник серед всіх футболістів господарів.
У турнірній таблиці АПЛ "Борнмут" займає чотирнадцяту позицію. Відрив від зони вильоту - 28 очок.
"Манчестер Сіті" бореться за чемпіонство. Команда Хосепа Гвардіоли йде другою і відстає від "Ліверпуля" на 1 бал.
Англійська Прем'єр-ліга
26-й тур
24 лютого
"Борнмут" - "Манчестер Сіті" 0:1
Гол: Фоден, 24
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