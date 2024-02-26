"Марширують добровольці у кривавий тан": фани загребського "Динамо" вивісили на трибунах банер на підтримку України
Ультрас загребського футбольного клубу "Динамо" вивісили банер на підтримку України під час гри чемпіонату Хорватії
Про це повідомляє спільнота WBC Ультрас Динамо у facebook.
Фанати "Динамо" вивісили на трибунах банер з написом "Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан" 25 лютого під час домашнього матчу чемпіонату Хорватії проти "Рієки".
"Ми безмежно вдячні нашим хорватським братам за цю підтримку й регулярну допомогу, це неабияк надихає наших хлопців на подальшу боротьбу проти окупанта.
Ми завжди раді бачити вас у нашій столиці. Віримо, що обов’язково зустрінемося в мирному Києві після нашої перемоги. Слава Україні! Za dom spremni!" - написали ультрас київського "Динамо".
Загребське "Динамо" перемогло "Рієку" з рахунком 1:0, набрало 47 очок та займає в турнірній таблиці третє місце. Попереду "Рієка" (50 балів) та "Хайдук" (49), які провели на матч більше загребців.
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