"Марширують добровольці у кривавий тан": фани загребського "Динамо" вивісили на трибунах банер на підтримку України

Про це повідомляє спільнота WBC Ультрас Динамо у facebook.

Фанати "Динамо" вивісили на трибунах банер з написом "Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан" 25 лютого під час домашнього матчу чемпіонату Хорватії проти "Рієки".

"Ми безмежно вдячні нашим хорватським братам за цю підтримку й регулярну допомогу, це неабияк надихає наших хлопців на подальшу боротьбу проти окупанта.

Ми завжди раді бачити вас у нашій столиці. Віримо, що обов’язково зустрінемося в мирному Києві після нашої перемоги. Слава Україні! Za dom spremni!" - написали ультрас київського "Динамо".

Загребське "Динамо" перемогло "Рієку" з рахунком 1:0, набрало 47 очок та займає в турнірній таблиці третє місце. Попереду "Рієка" (50 балів) та "Хайдук" (49), які провели на матч більше загребців.