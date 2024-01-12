Мбаппе висунув "Реалу" космічні фінансові вимоги, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Журналісти відзначають, що хоч "Реал" і може підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе на правах вільного агента, але цей трансфер обійдеться мадридському клубу дорого.

Мбаппе вже висунув свої фінансові вимоги. Француз хоче заробляти в "Реалі" 75 млн євро на рік. Форвард також планує отримати високий бонус за підписання.

Кіліан Мбаппе

З 2018 року форвард грає за ПСЖ. На рахунку Мбаппе 283 матчі, 234 голи та 100 результативних передач за паризьку команду.

Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.

25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.