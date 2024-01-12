Мбаппе висунув "Реалу" космічні фінансові вимоги, - The Telegraph
Французький форвард Кіліан Мбаппе оприлюднив мадридському "Реалу" свої фінансові вимоги
Про це повідомляє The Telegraph.
Журналісти відзначають, що хоч "Реал" і може підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе на правах вільного агента, але цей трансфер обійдеться мадридському клубу дорого.
Мбаппе вже висунув свої фінансові вимоги. Француз хоче заробляти в "Реалі" 75 млн євро на рік. Форвард також планує отримати високий бонус за підписання.
Кіліан Мбаппе
З 2018 року форвард грає за ПСЖ. На рахунку Мбаппе 283 матчі, 234 голи та 100 результативних передач за паризьку команду.
Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.
25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.
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