Мессі принизив ПСЖ у розмові з футболістом із Бельгії

Про це повідомляє RTBF.

За словами Деяґере, він поспілкувався з Ліонелем Мессі після одного з матчів минулого сезону МЛС. У цей час бельгієць грав за "Шарлотту", а аргентинець за "Інтер Маямі".

"Після фінального свистка я запитав його, чи краще він почувається в Маямі, ніж у Франції. Він був здивований: я сказав йому, що грав проти нього за "Тулузу" на "Парк де Пренс". Він мене не пам’ятав… Але це була моя дитяча мрія. Мессі завжди був моїм улюбленим гравцем. Було божевіллям зустрітися з ним…", - розповідає Брехт Деяґере.

Мессі нібито зізнався, що незадоволений своїм досвідом у ПСЖ.

"І пізніше того дня він сказав мені, що для нього час в ПСЖ був лайном. Так, лайном, тому що на початку парижани прийняли його добре, але після провалу в Лізі чемпіонів відвернулись від нього, свистіли, коли він отримував м'яч і йому це набридло", – йдеться у заяві.

Мессі грав за ПСЖ з 2021 по 2023 рік. Разом з парижанами двічі ставав чемпіоном Франції, перемагав у Суперкубку Франції. У Лізі чемпіонів двічі вилітав в 1/8 фіналу.