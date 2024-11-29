Мессі у списку: ФІФА назвала претендентів на титул найкращого футболіста 2024 року
ФІФА оприлюднила імена номінантів на звання найкращого футболіста 2024 року, серед претендентів опинився чинний володар титулу - аргентинець Ліонель Мессі
Про це повідомляє ФІФА.
За трофей гравця року сперечаються англієць Джуд Беллінгем, іспанці Дані Карвахаль, Федеріко Вальверде, бразилець Вінісіус Жуніор, француз Кіліан Мбаппе (усі – "Реал", Іспанія ), норвежець Ерлінг Холанд, іспанець Родрі (обидва – "Манчестер Сіті", Англія), німець Тоні Кроос ("Реал", Іспанія; завершив карʼєру), аргентинець Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", США), німець Флоріан Віртц ("Баєр", Німеччина) та іспанець Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія).
Ім'я найкращого футболіста світу оголосять на урочистій церемонії у січні 2025 року.
Чинним володарем титулу є Мессі.
- 28 жовтня "Золотий м'яч-2024" отримав Родрі, який випередив у боротьбі за найпрестижнішу нагороду світового футболу Вінісіуса Жуніора.
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