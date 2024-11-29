Мессі у списку: ФІФА назвала претендентів на титул найкращого футболіста 2024 року

Про це повідомляє ФІФА .

За трофей гравця року сперечаються англієць Джуд Беллінгем, іспанці Дані Карвахаль, Федеріко Вальверде, бразилець Вінісіус Жуніор, француз Кіліан Мбаппе (усі – "Реал", Іспанія ), норвежець Ерлінг Холанд, іспанець Родрі (обидва – "Манчестер Сіті", Англія), німець Тоні Кроос ("Реал", Іспанія; завершив карʼєру), аргентинець Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", США), німець Флоріан Віртц ("Баєр", Німеччина) та іспанець Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія).

Ім'я найкращого футболіста світу оголосять на урочистій церемонії у січні 2025 року.

Чинним володарем титулу є Мессі.