У France Football пояснили, чому Вінісіус програв Родрі в боротьбі за "Золотий мʼяч"

Про це повідомляє L'equipe.

За словами головного редактора France Football, Вінісіусу Жуніору завадили його партнери по "Реалу", які теж потрапили у топ-5 голосування за "Золотий мʼяч".

"У голосуванні були близькі результати. Вінісіус, напевне, постраждав від присутності Беллінгема і Карвахаля в топ-5, тому що, математично, це забрало в нього декілька очок. Це також підсумовує сезон "Реала", в якому було 3-4 яскраві гравці, й журі розділило свої рішення між ними, що пішло на користь Родрі", — сказав Венсан Гарсія.

Вінісіус Жуніор у голосуванні за "Золотий мʼяч-2014" посів друге місце. У фінальній п'ятірці було аж три гравці "Реала": сам бразилець, а також Дані Карвахаль та Джуд Беллінгем.