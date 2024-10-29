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У France Football пояснили, чому Вінісіус програв Родрі в боротьбі за "Золотий мʼяч"

Влад Дідусь
29 жовтня, 2024 вiвторок
16:29
Футбол Вінісіус Жуніор, Реал, Ліга чемпіонів

Головний редактор France Football Венсан Гарсія пояснив, чому Вінісіус Жуніор посів друге місце у боротьбі за "Золотий мʼяч"

Зміст

Про це повідомляє L'equipe.

За словами головного редактора France Football, Вінісіусу Жуніору завадили його партнери по "Реалу", які теж потрапили у топ-5 голосування за "Золотий мʼяч".

"У голосуванні були близькі результати. Вінісіус, напевне, постраждав від присутності Беллінгема і Карвахаля в топ-5, тому що, математично, це забрало в нього декілька очок. Це також підсумовує сезон "Реала", в якому було 3-4 яскраві гравці, й журі розділило свої рішення між ними, що пішло на користь Родрі", — сказав Венсан Гарсія.

Вінісіус Жуніор у голосуванні за "Золотий мʼяч-2014" посів друге місце. У фінальній п'ятірці було аж три гравці "Реала": сам бразилець, а також Дані Карвахаль та Джуд Беллінгем.

  • 28 жовтня "Золотий м'яч-2024" виборов іспанський футболіст англійського "Манчестер Сіті" Родрі. 
  • Вінісіус Жуніор та представники "Реала" влаштували демарш і не прибули на церемонію вручення ЗМ до Парижа.
Теги:
Новини
Спорт
Золотий м'яч
Реал
Ла Ліга
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