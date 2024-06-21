Ми віддали все життя заради цієї перемоги, - герой матчу Словаччина - Україна Роман Яремчук

Про це Роман Яремчук сказав після фінального свистка, повідомляє "Суспільне".

"Велика гордість - представляти країну. У цей непростий час це підтвердження, що ми ніколи не здаємося, що б не було, і лише рухаємося вперед. Ми отримали великий удар під дих декілька днів тому, і проти Словаччини був найважливіший матч у моїй кар’єрі. Ми віддали все життя заради цієї перемоги, всі емоції. Дякую вболівальникам за підтримку — з гордістю можна готуватися до наступного матчу", - сказав форвард.

У матчі проти Словаччини (2:1) Яремчук вийшов на заміну і забив переможний мʼяч.

"На тренуваннях ти відпрацьовуєш декілька сотень разів такі моменти. Якщо на тренуваннях ти до них ставишся серйозно, то обов’язково в грі тобі пощастить. Проти Словаччини вийшов такий епізод, коли потрібно було зробити два швидких дотики до м’яча, бо і суперник, і воротар були близькими до мене. У мене не було часу на якісь рухи, тому вийшло так, що прийняв м’яча і пробив. І вийшло, що м’яч залетів у ворота", - розповідає Роман Яремчук.

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Українець наголосив, що він ніколи не здається.

"Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар’єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них. Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти — треба працювати, і бог тобі принесе подарунок", - йдеться у заяві.

Фото: Getty Images

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною (1:2).

Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.