Миколенко допоміг "Евертону" вийти в 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу
В 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу "Евертон" переміг "Кристал Пелес"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Евертона" з рахунком 1:0. На 42-й хвилині Андре Гомеш відзначився єдиним голом у ворота "Кристал Пелеса".
Українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" і відіграв усі 90 хвилин.
У наступному раунді, 1/16 фіналу Кубка Англії, "Евертон" зустрінеться з "Лутон Таун". Матч пройде 27 січня.
Кубок Англії
1/32 фіналу
17 січня
"Евертон" - "Кристал Пелес" 1:0
Гол: Гомеш, 42
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