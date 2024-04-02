Миколенко та Забарний допомогли своїм клубам здобути важливі очки в АПЛ
Українські футболісти Віталій Миколенко та Ілля Забарний вдало зіграли за свої клуби у матчах 31 туру чемпіонату Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" на гостьовий матч з "Ньюкаслом". Ліверпульці пропустили на 15-й хвилині від Александера Ісака. Врятуватися від поразки вони змогли лише наприкінці матчу, коли пенальті реалізував Домінік Калверт-Льюїн.
"Ньюкасл" та "Евертон" зіграли внічию 1:1.
Ілля Забарний провів за "Борнмут" весь домашній матч проти "Крістал Пелеса". Команді українця перемогу на 79-й хвилині приніс Джастін Клюйверт.
"Борнмут" виграв 1:0, набрав 41 очко та займає 11-те місце. "Крістал Пелес" з 14 балами - 14-й. "Ньюкасл" має 44 пункти та посідає восьму позицію. "Евертон" з 26 очками - 16-й. Із ліверпульців зняли 6 пунктів за порушення фінансових правил Прем'єр-ліги.
Очолюють турнірну таблицю АПЛ "Ліверпуль" (67 балів), "Арсенал" (65) та "Манчестер Сіті" (64), які зіграли по 29 матчів.
Чемпіонат Англії
31-й тур
2 квітня
"Ньюкасл" - "Евертон" 1:1
Голи: Ісак, 15 - Калверт-Льюїн, 88
"Борнмут" - "Крістал Пелас" 1:0
Гол: Клюйверт, 79
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