Миколенко та Забарний допомогли своїм клубам здобути важливі очки в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" на гостьовий матч з "Ньюкаслом". Ліверпульці пропустили на 15-й хвилині від Александера Ісака. Врятуватися від поразки вони змогли лише наприкінці матчу, коли пенальті реалізував Домінік Калверт-Льюїн.

"Ньюкасл" та "Евертон" зіграли внічию 1:1.

Ілля Забарний провів за "Борнмут" весь домашній матч проти "Крістал Пелеса". Команді українця перемогу на 79-й хвилині приніс Джастін Клюйверт.

"Борнмут" виграв 1:0, набрав 41 очко та займає 11-те місце. "Крістал Пелес" з 14 балами - 14-й. "Ньюкасл" має 44 пункти та посідає восьму позицію. "Евертон" з 26 очками - 16-й. Із ліверпульців зняли 6 пунктів за порушення фінансових правил Прем'єр-ліги.

Очолюють турнірну таблицю АПЛ "Ліверпуль" (67 балів), "Арсенал" (65) та "Манчестер Сіті" (64), які зіграли по 29 матчів.

Чемпіонат Англії

31-й тур

2 квітня

"Ньюкасл" - "Евертон" 1:1

Голи: Ісак, 15 - Калверт-Льюїн, 88

"Борнмут" - "Крістал Пелас" 1:0

Гол: Клюйверт, 79