"Мілан" забив 4 голи "Славії" та здобув перемогу у першому матчі ЛЄ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Мілана" з рахунком 4:2. "Славія" майже весь поєдинок відіграла у меншості, на 26-й хвилині Малік Дюф отримав червону картку.

Команди обмінялись голами наприкінці першого тайму. Олів'є Жиру вивів "Мілан" вперед влучним ударом головою на 34-й хвилині, проте майже одразу італійці пропустили після блискавичного пострілу Давіда Доудєри. На пропущений гол міланці відреагували двома м'ячами - забили Тіджані Рейндерс та Рубен Лофтус-Чік.

У другому таймі "Мілан" і "Славія" ще по разу вразили ворота один одного. Крістіан Пулішич замкнув простріл Рафаеля Леау, а Іван Шранц скоротив відставання чехів на 65-й хвилині.

Матч-відповідь пройде 14 березня.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Перший матч

7 березня

"Мілан" (Італія) - "Славія" (Прага, Чехія) 4:2

Голи: Жиру, 34, Рейндерс, 44, Лофтус-Чік, 45+1, Пулішич, 85 - Доудєра, 36, Шранц, 65