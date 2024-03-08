"Мілан" забив 4 голи "Славії" та здобув перемогу у першому матчі ЛЄ
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи італійський "Мілан" обіграв чеську "Славію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Мілана" з рахунком 4:2. "Славія" майже весь поєдинок відіграла у меншості, на 26-й хвилині Малік Дюф отримав червону картку.
Команди обмінялись голами наприкінці першого тайму. Олів'є Жиру вивів "Мілан" вперед влучним ударом головою на 34-й хвилині, проте майже одразу італійці пропустили після блискавичного пострілу Давіда Доудєри. На пропущений гол міланці відреагували двома м'ячами - забили Тіджані Рейндерс та Рубен Лофтус-Чік.
У другому таймі "Мілан" і "Славія" ще по разу вразили ворота один одного. Крістіан Пулішич замкнув простріл Рафаеля Леау, а Іван Шранц скоротив відставання чехів на 65-й хвилині.
Матч-відповідь пройде 14 березня.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Перший матч
7 березня
"Мілан" (Італія) - "Славія" (Прага, Чехія) 4:2
Голи: Жиру, 34, Рейндерс, 44, Лофтус-Чік, 45+1, Пулішич, 85 - Доудєра, 36, Шранц, 65
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