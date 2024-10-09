"Можливість виправити невтішний початок": Ребров зробив заяву перед надважливими матчами Ліги націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров наголосив, що у його гравців є можливість виправити невтішний старт у Лізі націй
Про це Сергій Ребров написав у Instagram.
"Повертаємося до роботи. Дуже приємно знову побачити усіх у таборі збірної. Попереду дві важливі зустрічі у рамках Ліги Націй та можливість виправити невтішний вересневий початок", - йдеться у заяві тренера збірної України.
Україна після вересневих ігор перебуває на останній позиції у групі B1 з 0 балами. Грузія захопила лідерство з 6 пунктами. Албанія і Чехія мають по 3 очка та ділять 2-3 місця.
11 жовтня збірна України у Познані прийматиме Грузію, а 14 жовтня зіграє у Вроцлаві з Чехією. Національна команда підходить до надважливих матчів Ліги націй з кадровими проблемами.
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).
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