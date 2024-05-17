Мудрик відповів, чи зможе після травми зіграти на Євро-2024

Про це повідомляє "Трибуна".

Наприкінці першого тайму матчу "Брайтон" - "Челсі" (1:2) Михайло Мудрик головою врізався у плече захисника господарів Таріка Лемпті. Після зіткнення українець відправився у нокдаун, арбітр зупинив гру, а на поле вийшли медики.

У результаті українського вінгера замінили через підозру на струс мозку. У цьому сезоні Михайло Мудрик більше не зіграє за "Челсі".

Фото: Getty Images

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Водночас за словами Мудрика, він думає, що травма не завадить йому зіграти за збірну України на Євро-2024. Сергій Ребров вже включив вінгера у список гравців, які готуватимуться до ЧЄ.

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.