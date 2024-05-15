Мудрика вимушено замінили у матчі з "Брайтоном". В українця підозра на струс мозку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Наприкінці першого тайму матчу "Брайтон" - "Челсі" Михайло Мудрик головою врізався у плече захисника господарів Таріка Лемпті.

Після зіткнення Михайло Мудрик відправився у нокдаун, арбітр зупинив гру, а на поле вийшли медики. Після надання допомоги українець покинув футбольне поле, а замість нього вийшов Крістофер Нкунку.

Фото: Getty Images

Як вказали у трансляції матчу, Мудрика замінили через підозру на струс мозку. Більш точно про стан українського футболіста стане відомо вже після закінчення поєдинку.

Мудрик є лідером збірної України з футболу, яка 17 червня стартує на Євро-2024.