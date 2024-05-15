Мудрика вимушено замінили у матчі з "Брайтоном". В українця підозра на струс мозку
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик достроково покинув поле у матчі АПЛ з "Брайтоном"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Наприкінці першого тайму матчу "Брайтон" - "Челсі" Михайло Мудрик головою врізався у плече захисника господарів Таріка Лемпті.
Після зіткнення Михайло Мудрик відправився у нокдаун, арбітр зупинив гру, а на поле вийшли медики. Після надання допомоги українець покинув футбольне поле, а замість нього вийшов Крістофер Нкунку.
Фото: Getty Images
Як вказали у трансляції матчу, Мудрика замінили через підозру на струс мозку. Більш точно про стан українського футболіста стане відомо вже після закінчення поєдинку.
Мудрик є лідером збірної України з футболу, яка 17 червня стартує на Євро-2024.
- 11 травня у 37-му турі АПЛ лондонський "Челсі" переміг "Ноттінгем Форрест", а Михайло Мудрик відзначився голом.
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