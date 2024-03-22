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Головна Футбол "Наша місія – показувати, що ми досі живі, досі б'ємося з росіянами", - Ребров після матчу з боснійцями

"Наша місія – показувати, що ми досі живі, досі б'ємося з росіянами", - Ребров після матчу з боснійцями

22 березня, 2024 п'ятниця
00:53
Футбол Сергій Ребров

Головний тренер збірної України Сергій Ребров впевнений, що національна команда змогла показати характер у матчі проти Боснії і Герцеговини

Про це Сергій Ребров сказав на післяматчевій пресконференції.

"Остання ніч – 30 ракет, вони прилітають кожного дня. Наша місія – показувати, що ми досі живі, досі б'ємося з росіянами. Ця гра показала наш характер, гравців і нації", - йдеться у заяві головного тренера збірної України.

Ребров також розсекретив, що сказав Роману Яремчуку перед виходом форварда на поле.

"Сказав, щоб забив гол. Все, що я йому сказав. Ми змінили підхід на останні 15 хвилин матчу. Очікували, що гра буде дуже складна. Збірна Боснії змінила структуру, вони грали у три центрбеки, вперше з цим тренером. Ми готувалися до цього. Була дуже складна гра, тому що Боснія гарно захищалася, важко пробити таку стіну. Вихід другого форварду допоміг. Добре, що ми перемогли", - висловився Ребров.

У вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 зустрінуться Україна та Ісландія. Поєдинок пройде 26 березня у польському Вроцлаві.

  • У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1). Переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.

Теги:
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
Євро-2024
УАФ
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