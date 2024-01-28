Очільник УЄФА Чеферін поскаржився, що засмучений через недопуск росіян до турнірів
Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що він засмучений через відсторонення російських команд від міжнародних змагань
Про це повідомляє The Guardian.
"Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російської сторони. Ця заборона буде діяти, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля", - заявив Александер Чеферін.
Очільник УЄФА також виправдовує росіян, які не виступили проти війни й влади.
"Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні (прим. - Словенії), але в Росії ти потрапляєш у в’язницю, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тому їм непросто, і вони є жертвами. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно", - йдеться у заяві Чеферіна.
Всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів через війну РФ проти України.
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Президент УЄФА Александер Чеферін також висловив занепокоєння стосовно безпеки під час Євро-2024, яке відбудеться у Німеччині. Він погоджується, що участь Ізраїлю або України може додати загрозу безпеці.
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