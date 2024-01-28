Очільник УЄФА Чеферін поскаржився, що засмучений через недопуск росіян до турнірів

Про це повідомляє The Guardian.

"Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російської сторони. Ця заборона буде діяти, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля", - заявив Александер Чеферін.

Очільник УЄФА також виправдовує росіян, які не виступили проти війни й влади.

"Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні (прим. - Словенії), але в Росії ти потрапляєш у в’язницю, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тому їм непросто, і вони є жертвами. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно", - йдеться у заяві Чеферіна.

Всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів через війну РФ проти України.