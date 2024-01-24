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Президент УЄФА поділився переживанням через можливу участь збірної України на Євро-2024

24 січня, 2024 середа
17:31
Футбол Александер Чеферін

Президент УЄФА Александер Чеферін висловив занепокоєння стосовно безпеки під час Євро-2024, яке відбудеться у Німеччині

Про це повідомляє The Telegraph.

Александер Чеферін погоджується з тезою, що участь Ізраїлю або України на Євро-2024, може додати загрозу безпеці. За його словами, УЄФА "схвильований", але підтримує Німеччину, яку вважає хорошим організатором.

"Світ божеволіє. У ці божевільні часи, коли геостратегічно світ божеволіє, найбільше занепокоєння викликає безпека", - сказав президент УЄФА.

У стиковому матчі Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Вирішальний поєдинок запланований саме на 26 березня.

Якщо синьо-жовті не пройдуть балканців, то 26 березня прийматимуть у Вроцлаві команду, що програє в паралельній парі, у контрольному матчі.

У разі виходу на Євро-2024 наша команда зіграє у квартеті E. Серед суперників - Бельгія, Словаччина та Румунія.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала. 

Теги:
Спорт
Ізраїль
Збірна України
Німеччина
УЄФА
Євро-2024
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