Олімпіада-2024: де дивитися стартовий матч збірної України з футболу на Іграх у Парижі
У середу, 24 липня, олімпійська збірна України з футболу зустрічається у 1-му турі Ігор у Парижі з командою Іранку
Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
Гра відбудеться у Ліоні та розпочнеться о 20:00 за київським часом. Наживо її покаже телеканал Суспільне:Спорт.
У іншому матчі групи B о 16:00 зіграють Аргентина та Марокко.
Олімпіада-2024
Футбол
1-й тур. Група B
Ірак - Україна
Ліон, 20:00
Пряма трансляція на телеканалі Суспільне:Спорт
Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024
Збірна України розпочне виступи на Олімпіаді-2024 ще до церемонії відкриття - 24 липня грою проти Іраку. 27 липня команда Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня.
24 липня. Ліон. 20:00. Україна – Ірак
27 липня. Сент-Етьєн. 18:00. Україна – Марокко
30 липня. Ліон. 18:00. Україна – Аргентина
Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі
Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.
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