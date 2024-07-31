"Партизан" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч-відповідь українців і сербів у ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відповідь "Динамо" проти "Партизана" пройде у сербському Белграді. Початок заплановано на 21:00. Трансляція зустрічі у прямому етері доступна на "2+2", "Динамо TV", офіційному Youtube-каналі киян, а також на FootballHub.

Після перемоги "Динамо" у першому матчі (6:2) букмекери вважають, що кияни є й фаворитами повторної зустрічі. На виграш українців дають коефіцієнт 1,80. На перемогу сербів - 4,35.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, 2-й раунд

31 липня

"Партизан" (Сербія) - "Динамо" (Україна)

Белград, стадіон "Партизан"

Початок - 21:00

Хто наступний суперник

Переможець пари зустрінеться у 3-му кваліфікаційному раунді з шотландським "Рейнджерс". Для потрапляння до групового раунду клубам також необхідно подолати стадію плей-офф.

Базові дати матчів цього етапу – 6/7 та 13 серпня.