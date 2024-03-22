"Побачив по обличчях боснійців": Судаков розповів про доленосний момент у матчі плей-офф Євро-2024
Півзахисник збірної України Георгій Судаков розповів, як розвивалися події на полі у матчі з Боснією і Герцеговиною у плей-офф кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє "ВЗБІРНА".
"Я побачив по їхніх обличчях, що цей гол їх вбив. Вони, напевно, на 90% думали, що вже проходять далі, а ми забили такий хороший гол. Після цього ще почали створювати моменти. Якраз Яремчук зробив подачу – Довбик забив. Після того у нас ще були моменти. У мене був момент, коли я Михайлові (Мудрику) віддав, штрафний був. Тому, я вважаю, ми могли ще забивати", – сказав Георгій Судаков.
У вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Ісландії. Поєдинок пройде 26 березня у польському Вроцлаві.
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У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1). Переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.
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