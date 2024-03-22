"Побачив по обличчях боснійців": Судаков розповів про доленосний момент у матчі плей-офф Євро-2024

Про це повідомляє "ВЗБІРНА".

"Я побачив по їхніх обличчях, що цей гол їх вбив. Вони, напевно, на 90% думали, що вже проходять далі, а ми забили такий хороший гол. Після цього ще почали створювати моменти. Якраз Яремчук зробив подачу – Довбик забив. Після того у нас ще були моменти. У мене був момент, коли я Михайлові (Мудрику) віддав, штрафний був. Тому, я вважаю, ми могли ще забивати", – сказав Георгій Судаков.

У вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Ісландії. Поєдинок пройде 26 березня у польському Вроцлаві.