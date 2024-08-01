"Полісся" - "Олімпія": де дивитися повторну гру кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 1 серпня, у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Полісся" зустрічається у Польщі зі словенською "Олімпією"
Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".
Матч відбудеться у польському місті Глівіце та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо його покаже Megogo. У першій грі 25 липня у Любляні дебютанти єврокубків з Житомира поступилися "Олімпії" 0:2.
У відкритому тренуванні перед грою участь взяв чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, який має чинний контракт з "Поліссям". Очікується, що у Польщі він дебютує за житомирський клуб в Лізі конференцій.
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. Повторна гра
"Полісся" (Україна) - "Олімпія" (Словенія)
Перший матч - 0:2
2 липня, Глівіце, Польща
Початок - 19:00
Пряма трансляція на Megogo
Фото: facebook.com/fcpolissya
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