"Полісся" - "Олімпія": де дивитися повторну гру кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".

Матч відбудеться у польському місті Глівіце та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо його покаже Megogo. У першій грі 25 липня у Любляні дебютанти єврокубків з Житомира поступилися "Олімпії" 0:2.

У відкритому тренуванні перед грою участь взяв чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, який має чинний контракт з "Поліссям". Очікується, що у Польщі він дебютує за житомирський клуб в Лізі конференцій.

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. Повторна гра

"Полісся" (Україна) - "Олімпія" (Словенія)

Перший матч - 0:2

2 липня, Глівіце, Польща

Початок - 19:00

Пряма трансляція на Megogo

Фото: facebook.com/fcpolissya