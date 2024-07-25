"Полісся" поступилося "Олімпії" в Лізі конференцій
У четвер, 25 липня, у першій грі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій ФК "Полісся" в Любляні програло "Олімпії" з рахунком 2:0
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Поєдинок відбувався на стадіоні "Стожице" у столиці Словенії, гра розпочалася о 20:00 за київським часом.
Для "Полісся" з Житомира це перший в історії клубу єврокубковий матч.
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч
"Олімпія" (Словенія) – "Полісся" (Україна) 2:0
Голи: Флоруч, 56, Пінту, 90’+2
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"Полісся" перед стартом у Лізі конференцій оприлюднило ролик з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, в якому натякають на його можливий виступ в єврокубках.
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