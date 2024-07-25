Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Полісся" поступилося "Олімпії" в Лізі конференцій

"Полісся" поступилося "Олімпії" в Лізі конференцій

Олена Будько
25 липня, 2024 четвер
21:59
Футбол

У четвер, 25 липня, у першій грі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій ФК "Полісся" в Любляні програло "Олімпії" з рахунком 2:0

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок відбувався на стадіоні "Стожице" у столиці Словенії, гра розпочалася о 20:00 за київським часом.

Для "Полісся" з Житомира це перший в історії клубу єврокубковий матч.

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч

"Олімпія" (Словенія) – "Полісся" (Україна) 2:0

Голи: Флоруч, 56, Пінту, 90’+2

 

  • "Полісся" перед стартом у Лізі конференцій оприлюднило ролик з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, в якому натякають на його можливий виступ в єврокубках. 


 
Теги:
Спорт
Україна
Словенія
Ліга конференцій
Читайте також:
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024
Карта Покровськ Торецьк липень
Автор Богдан Бачинський
24 липня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 17-24 липня: Торецьк чи Покровськ – куди піде головний наступ росіян
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
24 липня, 2024 середа
Дощі та грози в низці регіонів: прогноз погоди на 25 липня від Наталки Діденко
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 липня
22:19
прихильники Трампа
Директор ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля
21:48
Митрополит Будапештський та Угорський РПЦ Іларіон (Григорій Алфеєв)
Керівника РПЦ в Угорщині Іларіона, який втрапив у сексуальний скандал, усунули від керівництва єпархією
21:47
Ексклюзив
росія - китай
Кулеба в Китаї прагнув бодай трохи змінити позицію Пекіна й активізувати в миротворчих зусиллях, - дипломат Хара
21:39
Україна ЄС
"Україна стала економічним та енергетичним тягарем для ЄС": російські маніпуляції за 25 липня
21:35
Ексклюзив
Микола Княжицький
Впливи УПЦ МП на деяких представників влади дуже значні: через бізнес, корупцію, гроші, - нардеп Княжицький
21:25
Угорщина
Угорщина взяла в кредит у трьох китайських банках €1 млрд
21:23
G7
Країни G7, ймовірно, до жовтня укладуть рамкову угоду про надання Україні $50 млрд активів РФ, - єврокомісар Джентілоні
21:06
Аналітика
Сергій Згурець
Бойові дії на Курахівському та Покровському напрямках, а також скільки танків залишилось у ворога. Колонка Сергія Згурця
20:38
Володимир Зеленський
Україна готує кроки для виходу на більшу кількість і якість далекобійних дронів, - Зеленський
20:20
Огляд
переможні новини
Переможні новини 883-го дня війни: Данія й Нідерланди відправлять 14 танків Leopard, Іспанія передасть ЗРК Hawk, а оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%
20:12
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала Херсонщину: поранено водія авто гумдопомоги та подружжя
20:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія прагне занурити світ у непередбачуваний час
20:02
Литва прапор
Литва розробляє план масової евакуації населення на випадок війни
20:00
Аналітика
Бангладеш
Чи зміниться влада у Бангладеш внаслідок народних заворушень та чого очікувати після смерті сотень людей. Пояснюємо
19:57
Ексклюзив
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
19:52
Оновлено
кібератака
Хакери ГУР атакують російську банківську систему третю добу поспіль, - ЗМІ
19:38
Рада безпеки ООН
Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ
19:38
електроенергія, відключення
Графіки вимкнень світла 26 липня діятимуть більшу частину добу: деталі
19:19
ВАКС
ВАКС зобовʼязав НАБУ здійснити антикорупційну перевірку щодо голови Укренерго
19:18
Залужний зустрівся з Усиком у посольстві України в Лондоні
19:13
імпорт електроенергії
Бізнес в Україні може не залежати від графіків вимкнень: у YASNO пояснили, що для цього потрібно
19:02
Оновлено
На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
18:56
Обстріл Харкова
Окупанти атакували житловий сектор села на Харківщині: є поранені
18:47
Південноукраїнська АЕС
Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС
18:42
Камала Гарріс
Для номінування Гарріс у президенти США Демократична партія ухвалила нові правила
18:31
У Росії швидкість завантаження YouTube може знизитися на 70%
18:30
Аналітика
відновлення електропостачання
Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати
18:29
Оновлено
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
18:26
стрічка "Смак свободи"
Український фільм "Смак свободи" покажуть у Малайзії
18:22
Метро "Деміївська" (Київ"
Підтоплення тунелів: запобіжний захід обрали в.о. начальника Київського метрополітену
18:16
Ексклюзив
Софія Федина
Нардепка Федина розповіла, хто блокує проєкт про заборону УПЦ (МП)
18:13
медичний канабіс
В Україні запроваджують систему регулювання обігу медичного канабісу
18:07
OPINION
Михайло Гончар
Візит Кулеби до Китаю. Питань більше, ніж відповідей
17:59
Оновлено
Шахед
Румунія заявила про падіння на її території уламків російського "шахеда". У НАТО відреагували
17:56
У Дніпрі затримали двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста
17:45
Радослав Сікорський
ЄС може створити для військовозобов'язаних українців такі умови, які стимулюватимуть їх повертатися, – глава МЗС Польщі
17:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Українські бійці вирвались з оточення під Прогресом, - DeepState
17:34
тюрма
В Україні на 15 років засудили агента РФ, який злив ворогу дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині
17:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:17
НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV