Польща - Україна: букмекери спрогнозували, хто переможе у товариському матчі
У п'ятницю, 7 червня, у Варшаві збірна України зіграє з Польщею у товариському матчі в рамках підготовки до Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра Польща - Україна відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві та розпочнеться о 21:45. Наживо її покажуть Megogo за передплатою та регіональні канали Суспільного у T2 та кабельних мережах безплатно. На ОТТ-платформах трансляція буде недоступна.
Букмекери вважають, що Україна і Польща мають приблизно рівні шанси на перемогу в товариському матчі 2,82 проти 2,85. Можливість нічиї оцінюють у 3,35.
Товариський матч
7 червня
Польща - Україна
Варшава, Національний стадіон
Початок - 21:45
Пряма трансляція на Megogo та регіональних каналах Суспільного
Еспресо проведе текстовий онлайн матчу
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
- 3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною.
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