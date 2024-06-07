Польща - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024

У п'ятницю, 7 червня, збірна України зустрічається у Варшаві з Польщею у товариському матчі в рамках підготовки до Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - 21:45

Гра Польща - Україна відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві та розпочнеться о 21:45.

3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною у першій контрольній зустрічі перед Євро-2024. Польща розпочне підготовку до фінальної частини ЧЄ матчем проти команди Сергія Реброва.

Раніше українці з поляками зустрічалися вісім разів, здобули по три перемоги та двічі зіграли внічию.Попередній матч вони провели у листопаді 2020 року в Хожуві, де господарі виграли з рахунком 2:0.

Україна на Євро-2024 зіграє в одній групі з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Суперниками Польщі будуть Нідерланди, Австрія та Франція.

Товариський матч

Польща - Україна

7 червня

Варшава, Національний стадіон

Початок - 21:45