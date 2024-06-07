Польща - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
У п'ятницю, 7 червня, збірна України зустрічається у Варшаві з Польщею у товариському матчі в рамках підготовки до Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - 21:45
Гра Польща - Україна відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві та розпочнеться о 21:45.
3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною у першій контрольній зустрічі перед Євро-2024. Польща розпочне підготовку до фінальної частини ЧЄ матчем проти команди Сергія Реброва.
Раніше українці з поляками зустрічалися вісім разів, здобули по три перемоги та двічі зіграли внічию.Попередній матч вони провели у листопаді 2020 року в Хожуві, де господарі виграли з рахунком 2:0.
Україна на Євро-2024 зіграє в одній групі з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Суперниками Польщі будуть Нідерланди, Австрія та Франція.
Товариський матч
Польща - Україна
7 червня
Варшава, Національний стадіон
Початок - 21:45
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
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