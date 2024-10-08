Помер легендарний футболіст збірної Нідерландів Йоган Нескенс
На 74-му році життя помер колишній футболіст нідерландського "Аяксу" та іспанської "Барселони" Йоган Нескенс
Про це повідомляє Королівський футбольний союз Нідерландів.
Нескенс помер 6 жовтня в Алжирі у віці 73 років.
У складі нідерландського "Аякса" півзахисник став триразовим володарем Кубка європейських чемпіонів та двічі виграв Суперкубок УЄФА. З "Барселоною" здобув два Кубка кубків.
Також виступав за нідерландські РХК та "Гронінген", "Нью-Йорк Космос", "Міннесоту Страйкерс" та "Форт-Лодердейл Сан" зі США. Нескенс завершив кар'єру в Швейцарії, де грав за "Левенбрау", "Бар" та "Цуг-94".
У складі збірної Нідерландів Йоган Нескенс ставав віцечемпіоном світу 1974 та 1978 років. У 1976 році він здобув бронзу чемпіонату Європи.
Працював асистентом головного тренера збірної Нідерландів та "Барселони", коли їх очолював Франк Райкард.
- 8 січня на 79-му році життя помер славетний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.06Продаж 45.75
- Актуальне
- Важливе