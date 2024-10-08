Помер легендарний футболіст збірної Нідерландів Йоган Нескенс

Про це повідомляє Королівський футбольний союз Нідерландів.

Нескенс помер 6 жовтня в Алжирі у віці 73 років.

У складі нідерландського "Аякса" півзахисник став триразовим володарем Кубка європейських чемпіонів та двічі виграв Суперкубок УЄФА. З "Барселоною" здобув два Кубка кубків.

Також виступав за нідерландські РХК та "Гронінген", "Нью-Йорк Космос", "Міннесоту Страйкерс" та "Форт-Лодердейл Сан" зі США. Нескенс завершив кар'єру в Швейцарії, де грав за "Левенбрау", "Бар" та "Цуг-94".

У складі збірної Нідерландів Йоган Нескенс ставав віцечемпіоном світу 1974 та 1978 років. У 1976 році він здобув бронзу чемпіонату Європи.

Працював асистентом головного тренера збірної Нідерландів та "Барселони", коли їх очолював Франк Райкард.