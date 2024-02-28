Помер найкращий бомбардир в історії "Карпат" Володимир Данилюк

Про це повідомив представник "Карпат" Юрій Назаркевич.

На 77-му році життя після важкої хвороби помер Володимир Данилюк - найкращий бомбардир в історії "Карпат".

Форвард грав за львів'ян з 1966 до 1978 року, провів 322 матчі та забив 94 м'ячі. Разом з "Карпатами" виграв Кубок СРСР у 1969 році. У 1990 році був визнаний заслуженим тренером України.

"Володимир Олександрович понад 40 років передавав свій невичерпний досвід молодим гравцям з ЛУФК - Академії футболу "Карпати". А поза футбольним полем завжди був скромною, чуйною і доброю людиною. Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічна пам’ять…", - написав Назаркевич.

Про день і місце похорону Володимира Данилюка стане відомо пізніше.