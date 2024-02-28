Помер найкращий бомбардир в історії "Карпат" Володимир Данилюк
У середу, 28 лютого, помер найкращий бомбардир в історії львівських "Карпат" Володимир Данилюк
Про це повідомив представник "Карпат" Юрій Назаркевич.
На 77-му році життя після важкої хвороби помер Володимир Данилюк - найкращий бомбардир в історії "Карпат".
Форвард грав за львів'ян з 1966 до 1978 року, провів 322 матчі та забив 94 м'ячі. Разом з "Карпатами" виграв Кубок СРСР у 1969 році. У 1990 році був визнаний заслуженим тренером України.
"Володимир Олександрович понад 40 років передавав свій невичерпний досвід молодим гравцям з ЛУФК - Академії футболу "Карпати". А поза футбольним полем завжди був скромною, чуйною і доброю людиною. Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічна пам’ять…", - написав Назаркевич.
Про день і місце похорону Володимира Данилюка стане відомо пізніше.
- У липні найкращий бомбардир львівських "Карпат" та заслужений тренер України Володимир Данилюк постраждав унаслідок нічної ракетної атаки на Львів.
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