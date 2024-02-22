Помер тренер, який привів "Порту" до перемоги в Кубку чемпіонів
На 79-му році життя помер португальський футбольний тренер Артур Жорже, який у 1987 році привів "Порту" до перемоги в Кубку європейських чемпіонів
Про це повідомляє A Bola.
Артур Жорже помер у віці 78 років після тривалої хвороби.
У 1987 році тренер привів "Порту" до першої перемоги у Кубку чемпіонів. На шляху до титулу португальці перемогли у півфіналі київське "Динамо" під орудою Валерія Лобановського.
Крім цього, "Порту" з Жорже тричі став чемпіоном Португалії. Також він на клубному рівні тренував французький ПСЖ, португальську "Бенфіку", російський ЦСКА.
Артур Жорже двічі очолював збірні Португалії (1990 -1992, 1996 - 1997), тренував Швейцарію та Камерун.
Успішною була й ігрова кар'єра Жорже. Він виступав за "Порту" та "Бенфіку", з якою став чотириразовим чемпіоном Португалії та двічі виграв титул найкращого бомбардира ліги.
- На 79-му році життя помер славетний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.44Продаж 42.22
- Актуальне
- Важливе