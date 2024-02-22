Помер тренер, який привів "Порту" до перемоги в Кубку чемпіонів

Про це повідомляє A Bola.

Артур Жорже помер у віці 78 років після тривалої хвороби.

У 1987 році тренер привів "Порту" до першої перемоги у Кубку чемпіонів. На шляху до титулу португальці перемогли у півфіналі київське "Динамо" під орудою Валерія Лобановського.

Крім цього, "Порту" з Жорже тричі став чемпіоном Португалії. Також він на клубному рівні тренував французький ПСЖ, португальську "Бенфіку", російський ЦСКА.

Артур Жорже двічі очолював збірні Португалії (1990 -1992, 1996 - 1997), тренував Швейцарію та Камерун.

Успішною була й ігрова кар'єра Жорже. Він виступав за "Порту" та "Бенфіку", з якою став чотириразовим чемпіоном Португалії та двічі виграв титул найкращого бомбардира ліги.