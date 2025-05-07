ПСЖ переміг "Арсенал" і став другим фіналістом Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч у столиці Франції закінчився перемогою господарів з рахунком 2:1. На 27-й хвилині Фабіан Руїс вивів парижан вперед, а на 72-й - Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ після передачі Усмана Дембеле. Цікаво, що перед тим Вітінья не реалізував пенальті для своєї команди.

На 76-й хвилині Букайо Сака скоротив відставання "Арсеналу", але кращого результату лондонці досягнути не змогли. У фіналі ЛЧ зіграє ПСЖ.

За англійський клуб виступає український футболіст Олександр Зінченко. Проте сьогодні футболіст на поле не виходив.

6 травня першим фіналістом ЛЧ став італійський "Інтер", який у Мілані в овертаймі здолав іспанську "Барселону" - 4:3. Перша гра завершилася внічию 3:3.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина).

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

7 травня

ПСЖ (Франція) - "Арсенал" (Англія) 2:1

Голи: Руїс, 27, Хакімі, 72 - Сака, 76

Перша гра - 1:0