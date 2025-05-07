ПСЖ переміг "Арсенал" і став другим фіналістом Ліги чемпіонів
У середу, 7 травня, у повторному матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг англійський "Арсенал"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч у столиці Франції закінчився перемогою господарів з рахунком 2:1. На 27-й хвилині Фабіан Руїс вивів парижан вперед, а на 72-й - Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ після передачі Усмана Дембеле. Цікаво, що перед тим Вітінья не реалізував пенальті для своєї команди.
На 76-й хвилині Букайо Сака скоротив відставання "Арсеналу", але кращого результату лондонці досягнути не змогли. У фіналі ЛЧ зіграє ПСЖ.
За англійський клуб виступає український футболіст Олександр Зінченко. Проте сьогодні футболіст на поле не виходив.
6 травня першим фіналістом ЛЧ став італійський "Інтер", який у Мілані в овертаймі здолав іспанську "Барселону" - 4:3. Перша гра завершилася внічию 3:3.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина).
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
7 травня
ПСЖ (Франція) - "Арсенал" (Англія) 2:1
Голи: Руїс, 27, Хакімі, 72 - Сака, 76
Перша гра - 1:0
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