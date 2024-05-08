"Реал" - "Баварія": букмекери дали фінальний прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
У середу, 8 травня, мадридський "Реал" і мюнхенська "Баварія" зустрінуться у другому півфіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра на "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться о 22:00, наживо її покаже Megogo. Букмекери вважають, що фаворитом протистояння є "Реал", на виграш господарів дають коефіцієнт 1,97. Можливість нічиєї в основний час оцінюють у 3,90, перемоги "Баварії" - 3,85.
У першому матчі "Реал" і "Баварія" зіграли внічию (2:2)
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"Боруссія" Дортмунд вже завоювала місце у фіналі Ліги чемпіонів, який пройде 1 червня.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
8 травня
"Реал" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)
Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"
Початок - 22:00
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