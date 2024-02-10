"Реал" розгромив "Жирону" і збільшив відрив у чемпіонській гонці Ла Ліги
У 24-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" розгромно переміг "Жирону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Жирона" підійшла до поєдинку зі статусом найрезультативнішої команди Ла Ліги (52 голи), а "Реал" з найкращою обороною чемпіонату (15 пропущених), хоча і серйозними кадровими втратами у центрі оборони.
У результаті матч закінчився перемогою "Реала" 4:0. Рахунок у зустрічі на 6-й хвилині відкрив Вінісіус Жуніор. Далі Джуд Беллінгем оформив дубль, а крапку на 61-й хвилині поставив Родріго.
Як зіграли українці
Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу", для голкіпера це 12-й матч у цьому сезоні Ла Ліги. Гравці "Жирони" не завдали жодного удару у площину воріт мадридців. Оцінка українця - 6,7. Вже шостий раз він завершує поєдинок без пропущених м'ячів.
Гравці "Жирони" Артем Довбик і Віктор Циганков також вийшли на матч у стартовому складі, проте отримали гірші оцінки - 5,9 і 6,3 відповідно. Тренерський штаб замінив українців на 70-й хвилині.
Ла Ліга
24-й тур
10 лютого
"Реал" - "Жирона" 4:0
Голи: В. Жуніор, 6, Беллінгем, 35, 54, Родріго, 61
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