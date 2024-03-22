"Реал" відмовився від трансферу 20-річного таланта "Шахтаря"
Мадридський "Реал" вирішив відмовитися від повноцінного трансферу захисника "Шахтаря" Вінісіуса Тобіаса
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, гра Вінісіуса Тобіаса в оренді не переконала босів мадридського "Реалу". Іспанці не купуватимуть 20-річного бразильського захисника за 10 млн євро, а саме ця сума прописана в орендній угоді.
Вінісус Тобіас перейшов до "Реалу" навесні 2022 року, коли іноземним футболістам дозволили залишати українські клуби після початку повномасштабного вторгнення РФ.
За весь цей час бразилець зіграв лише один матч за першу команду "Реалу". Регулярніше футболіст виступає за фарм-клуб мадридців "Кастілья" у нижчому дивізіону чемпіонату Іспанії.
Контракт Вінісіуса Тобіаса з "Шахтарем" розрахований до 2026 року.
- Вілл Дантас, агент вінгера донецького "Шахтаря" Педрінью, розраховує, що бразильський гравець може ще раз піти в оренду через війну в Україні.
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