"Реал" відмовився від трансферу 20-річного таланта "Шахтаря"

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, гра Вінісіуса Тобіаса в оренді не переконала босів мадридського "Реалу". Іспанці не купуватимуть 20-річного бразильського захисника за 10 млн євро, а саме ця сума прописана в орендній угоді.

Вінісус Тобіас перейшов до "Реалу" навесні 2022 року, коли іноземним футболістам дозволили залишати українські клуби після початку повномасштабного вторгнення РФ.

За весь цей час бразилець зіграв лише один матч за першу команду "Реалу". Регулярніше футболіст виступає за фарм-клуб мадридців "Кастілья" у нижчому дивізіону чемпіонату Іспанії.

Контракт Вінісіуса Тобіаса з "Шахтарем" розрахований до 2026 року.