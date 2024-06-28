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"Реал" знайшов заміну Луніну, - Marca

28 червня, 2024 п'ятниця
20:52
Футбол Андрій Лунін

Іспанець Кепа Аррісабалага може перейти в "Реал" на постійній основі, якщо Андрій Лунін захоче залишити мадридський топ-клуб

Зміст

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Кепа Аррісабала, який минулий сезон провів у "Реалі" на правах оренди, хотів би залишитися у мадридському клубі. Іспанці поки не робили сигналів щодо викупу воротаря, але готові активувати цю можливість.

Кепа - кандидат на заміну Андрію Луніну, якщо український воротар вирішить, що хоче продовжити карʼєру в іншому місці. Раніше також повідомлялось про інтерес мадридців до Жоана Гарсії з "Еспаньйола".

У минулому сезону Кепа Аррісабалага пропустив 18 голів у 20 матчах, 8 разів зіграв "на нуль", але програв конкуренцію Луніну.

  • Андрій Лунін у минулому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль". 

Теги:
Спорт
Реал
Андрій Лунін
Футбольні трансфери
Ла Ліга
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