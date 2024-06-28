"Реал" знайшов заміну Луніну, - Marca
Іспанець Кепа Аррісабалага може перейти в "Реал" на постійній основі, якщо Андрій Лунін захоче залишити мадридський топ-клуб
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Кепа Аррісабала, який минулий сезон провів у "Реалі" на правах оренди, хотів би залишитися у мадридському клубі. Іспанці поки не робили сигналів щодо викупу воротаря, але готові активувати цю можливість.
Кепа - кандидат на заміну Андрію Луніну, якщо український воротар вирішить, що хоче продовжити карʼєру в іншому місці. Раніше також повідомлялось про інтерес мадридців до Жоана Гарсії з "Еспаньйола".
У минулому сезону Кепа Аррісабалага пропустив 18 голів у 20 матчах, 8 разів зіграв "на нуль", але програв конкуренцію Луніну.
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Андрій Лунін у минулому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль".
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