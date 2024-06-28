"Реал" знайшов заміну Луніну, - Marca

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Кепа Аррісабала, який минулий сезон провів у "Реалі" на правах оренди, хотів би залишитися у мадридському клубі. Іспанці поки не робили сигналів щодо викупу воротаря, але готові активувати цю можливість.

Кепа - кандидат на заміну Андрію Луніну, якщо український воротар вирішить, що хоче продовжити карʼєру в іншому місці. Раніше також повідомлялось про інтерес мадридців до Жоана Гарсії з "Еспаньйола".

У минулому сезону Кепа Аррісабалага пропустив 18 голів у 20 матчах, 8 разів зіграв "на нуль", але програв конкуренцію Луніну.