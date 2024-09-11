Ребров назвав причину другої поспіль поразки збірної України в Лізі націй

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На післяматчевій пресконференції Ребров зазначив, що збірна України могла забивати більше двох голів у грі, в якій вона зазнала поразки з рахунком 2:3.

"Ми засмучені результатом, адже програли важливий для нас матч. Але я вдячний гравцям, вони намагалися врятувати поєдинок. Я вважаю, що в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було важко створювати. У цьому матчі все вирішили помилки, яких ми припустилися в обороні. Навіть коли ми забиваємо два голи. Другий тайм був інтенсивний, цікавий, ми могли забивати більше. Ми програли через свої помилки", - сказав Ребров.

Він додав, що надалі працюватиме над головним завданням команди - виходом до фінальної частини чемпіонату світу - 2026.

"Так, наразі в нас нуль набраних очок. Яка мета збірної України зараз? Потрапити на чемпіонат світу. Ми можемо потрапити туди через кваліфікацію й через матчі Ліги націй", - нагадав Ребров.

Він пообіцяв працювати над тим, аби виправити помилки.

"Я працюю зі збірною понад рік. За цей період, якщо не брати чемпіонат Європи, я зустрічався з футболістами максимум три тижні. Тому це дуже важко. Упевнений, нам є над чим працювати. Будемо виправляти наші помилки", - підсумував Ребров.

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).

Україна після вересневих ігор перебуває на останній позиції у групі B1 з 0 балами. Грузія захопила лідерство з 6 пунктами. Албанія і Чехія мають по 3 очка та ділять 2-3 місця.