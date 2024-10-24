"Рома" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

"Динамо" розпочало виступи у Лізі Європи 25 вересня в Гамбурзі з поразки від італійського "Лаціо" - 0:3. У 2-му турі 3 жовтня в Зінсгаймі кияни поступилися німецькому "Гоффенгайму" - 0:2.

"Рома", за яку виступає українець Артем Довбик, стартувала в турнірі з домашньої нічиєї з іспанським "Атлетиком" - 1:1. У наступному матчі римляни несподівано поступилися на виїзді шведському "Ельфсборгу" - 0:1.

У загальній турнірній таблиці команда Олександра Шовковського без жодного очка йде на передостанньому, 35-му місці. "Рома" з 1 пунктом 27-ма.

До 1/8 фіналу напряму вийдуть 8 найкращих клубів, ще 16 команд зіграють за право потрапити туди у стикових матчах.

Ліга Європи

Основний раунд. 3-й тур

"Рома" (Італія) - "Динамо" (Україна)

24 жовтня, Рим, "Стадіо Олімпіко"

Початок - 19:45