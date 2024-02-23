Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Рома" у серії пенальті перемогла "Феєноорд" і вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи

"Рома" у серії пенальті перемогла "Феєноорд" і вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи

23 лютого, 2024 п'ятниця
00:48
Футбол Леандро Паредес, Рома

В 1/16 фіналу Ліги Європи італійська "Рома" по серії пенальті обіграла нідерландський "Феєноорд"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший матч "Феєноорд" - "Рома" закінчився внічию 1:1. Поєдинок 22 лютого завершився з ідентичним рахунком.

За нідерландців на 5-й хвилині забив Сантьяго Хіменес, а за італійців, на 15-й, Лоренцо Пеллегріні. 

Переможця довелось визначати у серії пенальті, де кращими були гравці "Роми" - 4:2.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде сьогодні, 23 лютого. Початок о 13:00 за київськии часом.

Ліга Європи

1/16 фіналу

23 лютого

"Рома" (Італія) - "Феєннорд" (Нідерланди) 1:1

Голи: Пеллегріні, 15 - Хіменес, 5

Серія пенальті - 4:2

  • Ввечері четверга, 22 лютого, "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (1:3). Для українців єврокубковий сезон завершився.

Теги:
Спорт
Ліга Європи
єврокубки
Рома
Читайте також:
Том Круз
22 лютого, 2024 четвер
Том Круз розійшовся з росіянкою Хайровою через кілька днів після знайомства з її дітьми
санкції проти рф
22 лютого, 2024 четвер
Британське обладнання потрапляє до РФ і зміцнює російську військову промисловість, - Sky News
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
21 лютого, 2024 середа
Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території РФ
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.35
    Купівля 38.35
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
01:45
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" та ракети на півдні України: в Одесі пожежа
01:38
Володимир Зеленський
Російське божевілля повинне програти цю війну, - Зеленський
00:31
Еммануель Макрон
Щоб обговорити допомогу Україні: Макрон збере лідерів Європи
00:27
Рейтинг УЄФА: Україна втратила право заявляти п'ять команд на єврокубки
00:00
"Шахтар" програв "Марселю" у повторному матчі 1/16 Ліги Європи
2024, четвер
22 лютого
23:59
Юхим Конопля та П'єр-Емерік Обамеянг (праворуч), Марсель - Шахтар
"Марсель" - "Шахтар" 3:1: онлайн-трансляція гри Ліги Європи
23:33
Міни
Італія організувала в ООН обговорення проблеми гуманітарного розмінування в Україні
23:30
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський: мета України - почати переговори про вступ в ЄС до червня
23:02
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Постачання Іраном зброї РФ: у США обіцяють нові санкції
22:46
У США підтвердили що розглядають можливість надати Україні ATACAMS більшої дальності
22:22
світ США Росія Олексій Навальний Джо Байден
Байден у Білому домі зустрівся з вдовою та донькою Навального
22:02
На фото: кадри з фільму "Джокер: Божевілля на двох"
Восени вийде друга частина фільму "Джокер": названо бюджет сиквела
21:42
речник ГУР Андрій Юсов
У ГУР вважають, що "ПМР" не проситиме приєднати регіон до Росії
21:32
Ексклюзив
Придністров'я солдат
Серйозні виклики для Молдови, Україна має бути готова: офіцер ЗСУ Лапін про наміри псевдовлади "ПМР" приєднати регіон до РФ
21:30
Верховна Рада
Комітет Ради підтримав перейменування 28-и населених пунктів у двох областях, назви яких пов'язані з РФ
21:16
Оновлено
Байден проти Путіна
Путін вважає "адекватною реакцією" те, що Байден назвав його "сучим сином"
21:14
OPINION
Віталій Портников
Туск розблоковує кордон. Колонка Віталія Портникова
21:09
Литва Латвія Естонія
У Латвії заборонили ввезення агропродукції з Росії та Білорусі
21:01
Аналітика
Сергій Згурець
Як розвиваються українські виробники дронів під час війни та удари БПЛА по ворогу. Колонка Сергія Згурця
20:38
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Знищено 35 і взято в полон 9 окупантів: бійці Третьої штурмової бригади показали відео бою під Авдіївкою
20:08
світ США вибори президента
У США вдруге висунули кандидатом у президенти бегемота Тімоті
20:01
поїзд_Укрзалізниця
Як бути пасажирам, які не встигли на поїзд до України через протести поляків на кордоні: пояснення УЗ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 729-го дня війни: зброя для України, яка сягне глибокого тилу росіян, та масові жертви окупантів на ще одному полігоні
19:59
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Рашисти намагалися 31 раз прорвати оборону на Мар’їнському напрямку, на Херсонському двічі штурмували плацдарми ЗСУ на лівобережжі
19:50
OPINION
Ігор Гулик
Путінський сезон серіалу "Західне крило"
19:47
Придністров'я
У невизнаному Придністров'ї готуються просити Путіна приєднати регіон до РФ. Кишинів відреагував
19:38
на фото наслідки обстрілу Донеччини
Окупанти обстріляли село на Донеччині: загинула людина, серед поранених - 4 підлітки
19:19
Дмитро Кулеба
"Уряди налаштовані на розв'язання проблемних питань": Кулеба зустрівся з представниками польської влади
19:14
Латвія
У столиці Латвії перейменують вулиці, названі на честь Москви, Пушкіна і Лермонтова
19:09
Ексклюзив
блокування кордону
Політолог Магда спрогнозував, скільки ще триватиме блокада кордону
19:05
Олексій Навальний
Вимагають поховати сина таємно: мати Навального заявила про тиск з боку слідства
18:54
тюрма
П'ять бойовиків, які воювали проти ЗСУ на Донеччині, отримали 15 років ув'язнення
18:40
немовля
Щороку показник народжуваності в Україні падає на 7%: до найбільшої кризи призвела повномасштабна війна
18:40
бронетранспортер M113
Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації з поля бою
18:28
єОселя
Рада ухвалила закон, що дозволяє використати сертифікат єВідновлення для купівлі житла за програмою єОселя
18:13
Андрій Портнов
Портнов через суд вимагає прибрати його з Реєстру зрадників і виплатити 250 тис. грн компенсації
18:13
Ексклюзив
Російські окупанти в Криму
"Я думала, окупація не буде тривалою. Але вже минуло 10 років"
18:10
Зеленський призначив колишнього гендиректора Укроборонпрому Гусєва послом України в Азербайджані
18:09
Військовослужбовці на Бахмут терміново потребують автівки!
18:09
OPINION
Олександра Федорів
Чим дорікаєте полякам? Що вони війни не знали?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV