"Рома" у серії пенальті перемогла "Феєноорд" і вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи
В 1/16 фіналу Ліги Європи італійська "Рома" по серії пенальті обіграла нідерландський "Феєноорд"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший матч "Феєноорд" - "Рома" закінчився внічию 1:1. Поєдинок 22 лютого завершився з ідентичним рахунком.
За нідерландців на 5-й хвилині забив Сантьяго Хіменес, а за італійців, на 15-й, Лоренцо Пеллегріні.
Переможця довелось визначати у серії пенальті, де кращими були гравці "Роми" - 4:2.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде сьогодні, 23 лютого. Початок о 13:00 за київськии часом.
Ліга Європи
1/16 фіналу
23 лютого
"Рома" (Італія) - "Феєннорд" (Нідерланди) 1:1
Голи: Пеллегріні, 15 - Хіменес, 5
Серія пенальті - 4:2
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Ввечері четверга, 22 лютого, "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (1:3). Для українців єврокубковий сезон завершився.
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