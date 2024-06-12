Роналду встановив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів
Форвард збірної Португалії та "Аль-Насра" Кріштіану Роналду встановив новий рекорд за кількістю зіграних матчів на найвищому рівні
Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).
11 червня збірна Португалії грала з Ірландією в рамках підготовки до Євро-2024.
Цей матч став 1226-м для Роналду на топрівні в його кар'єрі. Таким чином він побив рекорд колишнього воротаря "Сан-Паулу" Рожеріо Сені - 1225 матчів.
"Роналду провів 698 матчів у національних лігах, 220 - у міжнародних клубних турнірах, 76 - у кубках, 25 - у додаткових кубках та Суперкубках ліг та 207 - за збірну", - йдеться у повідомленні.
- Нещодавно Кріштіану Роналду зробив дубль за "Аль-Наср" в останньому матчі сезону та побив рекорд результативності у чемпіонаті Саудівської Аравії.
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