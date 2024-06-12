Роналду встановив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів

Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

11 червня збірна Португалії грала з Ірландією в рамках підготовки до Євро-2024.

Цей матч став 1226-м для Роналду на топрівні в його кар'єрі. Таким чином він побив рекорд колишнього воротаря "Сан-Паулу" Рожеріо Сені - 1225 матчів.

"Роналду провів 698 матчів у національних лігах, 220 - у міжнародних клубних турнірах, 76 - у кубках, 25 - у додаткових кубках та Суперкубках ліг та 207 - за збірну", - йдеться у повідомленні.