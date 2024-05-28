Роналду завершив клубний сезон дублем та встановив новий рекорд

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі 34-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Роналду зробив дубль та допоміг "Аль-Насру" перемогти "Аль-Іттіхад» з рахунком 4:2.

Португалець завершив сезон з 35 голами та 11 результативними передачами і побив бомбардирський рекорд турніру. Попереднє досягнення належало марокканському форварду "Аль-Ітіхаду" Абдерразаку Амдаллі, який у сезоні 2019/2020 відправив у ворота суперників 34 м'ячі.

"Аль-Наср" завершив чемпіонат із 82 очками на другій позиції. Золоті нагороди здобув "Аль-Хіляль", який випередив команду Роналду на 14 пунктів.

Чемпіонат Саудівської Аравії

34-й тур

27 травня

"Аль-Наср" - "Аль-Іттіхад" 4:2

Голи: Роналду, 45+3, 69, Гаріб, 79 (пен.), Аль-Немер, 90+5 - Аль-Шамрані, 88, Фабінью, 90+2

Нереалізований пенальті: Фабінью, 90+2

Вилучення: Аль-Менхалі, 66 ("Аль-Іттіхад")